Giappone, il CT in Italia per seguire da vicino Yoshida e Tomiyasu

Il commissario tecnico del Giappone Hajime Moriyasu nei giorni scorsi è sbarcato a Genova per incontrare il nuovo difensore blucerchiato Maya Yoshida. Il CT giapponese ieri mattina si è presentato al Mugnaini per assistere all'allenamento del Doria, con un occhio di rigardo per il suo capitano Yoshida che domenica spera di esordire contro la Fiorentina. Poi la partenza per Bologna, dove ieri pomeriggio ha fatto lo stesso con un altro giapponese: il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu. Oggi trasferimento in Germania, a Brema, per visionare l'allenamento dell'attaccante Yuya Osako.