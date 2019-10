Giggs: "Cristiano Ronaldo o Messi? Non c'è paragone"

Ex Red Devils e compagno CR7 vota argentino

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Scegliere tra l'uno o l'altro è molto difficile. Vorrei poter dire Cristiano perché ovviamente ho giocato con lui e ho visto la sua evoluzione come calciatore, ma Messi è un genio. È un giocatore che vedi solo una volta nella vita. È molto difficile scegliere e vorrei dire Cristiano, ma non c'è paragone". Nell'eterno dilemma del calcio dell'ultimo decennio, "meglio Leo o meglio Cristiano?", Ryan Giggs, ex stella del Manchester United, nonchè compagno di squadra dell'asso portoghese e oggi ct del Galles non ha dubbi: "Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe diventato uno dei migliori marcatori della storia del calcio - confessa Giggs in un'intervista a Dazn e a beIN Sport - Ricordo il suo esordio contro il Bolton, quando aveva esagerato: non passava la palla, dribblava troppo e tante simulazioni. Insomma, per lui allo United è stato un inizio difficile. Poi però è cambiato tutto e oggi Cristiano va considerato tra i migliori di sempre", le parole di Giggs.