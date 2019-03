Ryan Giggs ha parlato del prossimo arrivo di Aaron Ramsey alla Juventus, affermando che emulerà Gareth Bale: “Avete visto cosa ha fatto Bale andando via dal Tottenham. Sarà una grande esperienza per Aaron. Sta andando in un grande club, il più grande in Italia. Guardando alle strutture che la Juventus ha, è un club incredibile. Sta giocando bene e il fatto di lasciare l’Arsenal al momento non lo ha condizionato”, ha detto a Sky Sports.