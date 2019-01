© foto di Alberto Fornasari

Gigi Riva, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo Cagliari: "Se c'è da lottare gli uomini di Maran lo fanno. Il Cagliari si salverà in modo tranquillo. Pavoletti? E' forte di testa ma non lo invidio: fa un lavorone per la squadra".