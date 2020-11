Gilardino su Prandelli: "Che ricordi Anfield e il gol sotto la Fiesole contro la Juventus"

Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina, ha lavorato in passato con Prandelli ed è intervenuto per parlare un po' del suo ex allenatore. Queste le sue dichiarazioni al Brivido Sportivo riportate da Firenzeviola.it: "Sono certo che saprà valorizzare al meglio le qualità dei viola. Se sono più legato a Prandelli o Iachini? A Prandelli perché ci ho lavorato per più anni, mentre Iachini solo uno a Palermo. Stimo entrambi e sono contento di aver lavorato con tutti e due, mi hanno lasciato tanto dal punto di vista umano. Prandelli a Parma mi ha costruito sia a livello tattico che fisico e in viola mi ha consacrato. Il segreto che ci ha legato così tanto? C'è sempre stata massima stima lavorativa. Il calciatore riesce a fare le fortune dell'allenatore se il tecnico è bravo a valorizzarlo. Ricordi viola che rimarranno sempre impressi? La notte di Anfield, ma anche il gol con la Juve alla prima di campionato sotto la Fiesole. Ho vissuto il miglior periodo della mia carriera. Viola attuali? Il centrocampo è uno dei migliori della Serie A. Prandelli lavora 24 ore al giorno per migliorare la squadra. Dovrà sfruttare bene il modulo tattico".