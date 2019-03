Allegri o non Allegri? La resa dei conti (forse) dopo Juve-Atletico

Nella stagione in cui viene acquistato Cristiano Ronaldo, alla Juventus anche stravincere il campionato con 16 punti di vantaggio dopo 24 giornate non basta per dare serenità a un ambiente ancora scosso dalla sconfitta del Wanda Metrpolitano, quel 2-0 che rischia di estromettere i...