Giordano su Icardi: "Ectoplasmico, non lo prenderei mai fossi una big"

L'ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha criticato apertamente il capitano dell'Inter Mauro Icardi dagli studi di Campania Sport: "Icardi è un ectoplasma? E' quello, se poi buttano cinque palloni nell'area piccola lui è bravo a spizzarli. Se io avessi una grande squadra non prenderei mai un giocatore con le sue caratteristiche, perché i grandi attaccanti sono quelli che fanno giocare bene la squadra. Se tu non hai un grande attaccante così, diventa addirittura un tappo per tutta la squadra", evidenzia FcInterNews.it.