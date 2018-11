Giorgetti: "Aggressione arbitro? C'è una situazione raccapricciante"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha parlato a Mediaset durante 'Tiki Taka' dell'aggressione subita nelle scorse ore da un arbitro di Roma: "L'aggressione all'arbitro? Purtroppo non è un episodio isolato: ieri un giovane arbitro è stato aggredito e picchiato selvaggiamente dopo una gara di calcio dilettantistico. E' stato portato in ospedale in codice rosso. Episodi come questo non sono isolati, io stamattina ho chiamato Nicchi per esprimere solidarietà e ho avuto un resoconto raccapricciante su ciò che troppo spesso succede sui nostri campi da calcio. Cosa farà il governo? Domani abbiamo un appuntamento al ministero con Salvini, ci sarà anche Nicchi e ho invitato pure Gravina. Non si può mandare la polizia su ogni campo, è un problema di cultura sportiva che va risolto. Non è accettabile una cosa del genere e neanche quello di certi professionisti di serie A che danno il cattivo esempio. Ripartire dal modello inglese? Nelle mie esperienze negli stadi inglesi non ho avuto alcun tipo di problema di ordine pubblico. Dobbiamo fare dei passi in avanti, secondo me è scandaloso che certi comportamenti ci siano anche nei campionati giovanili".