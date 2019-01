Giorgetti e la violenza negli stadi: "Serve certezza delle pene"

Violenza stadi:"Importanti rapidità giudizi e misure accessorie"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi sono importanti la certezza delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine dell'incontro sulla violenza negli stadi alla Scuola superiore di Polizia, a Roma. "Altro punto essenziale per la sicurezza - ha proseguito il sottosegretario - riguarda le date e gli orari delle partite, che vanno regolati secondo precise esigenze. In questo devono impegnarsi società e leghe". "Per quanto riguarda il fronte tifosi, c'è la preoccupazione per le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve - ha aggiunto - bisogna lavorare sulle figure degli Slo e degli steward, che in Italia non hanno i poteri che spesso hanno all'estero. Quanto al problema delle trasferte, il segnale non è vietarle o chiudere gli stadi, ma regolamentare con particolare attenzione la vendita dei biglietti".