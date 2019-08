Giorgino: "Il Parma ha migliorato la rosa con giocatori di qualità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Davide Giorgino, l’uomo del derby a Parma, rivela a ParmaLive.com le sue impressioni per la stagione che va ad iniziare in casa ducale: "Sul mercato ha compiuto un ulteriore passo in avanti. Ha migliorato la rosa con giocatori di qualità e idonei al tipo di gioco che attua il mister. Credo abbia fatto un ottimo mercato ma da qui a inizio settembre il direttore farà ancora qualcosa. Tanti nomi importanti davanti? Non dimentichiamoci di Siligardi che il suo contributo l’ha dato quando chiamato in causa. Uno messo da parte dalla critica e che, insieme a Ceravolo, ha dato una grossa mano quando ha potuto. A volte ci innamoriamo dei nomi e degli stranieri, però bisogna ricordare chi ha dato tanto per questa causa e potrà continuare a darlo”.