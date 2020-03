Giornata positiva in Borsa: FTSE MIB chiude a +2,23%. Bene la Juventus: +5,03%

vedi letture

Giornata positiva per la Borsa italiana, dopo il lunedì di ieri. L'indice FTSE MIB ha chiuso in positivo, +2,23%. Tra i titoli migliori Telecom, Terna e BPM, ancora male FCA, come Azimut e Unipol. Veniamo ai calcistici: riguadagna terreno la Juventus, che chiude le contrattazioni a +5,03%. Calo per la Roma (-2,02%), leggero ribasso anche per il titolo Lazio (-0,76%).