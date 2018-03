Giorno storico per Gibilterra: prima vittoria da nazionale riconosciuta

Giornata storica nella storia di Gibilterra: la selezione del minuscolo promontorio situato nel sud della Spagna ha infatti battuto 1-0 in amichevole la Lettonia, guadagnando così la prima vittoria da quando è stata riconosciuta dalla FIFA. Non si tratta però del primo successo in assoluto per la selezione di Gibilterra, che aveva battuto 1-0 Malta nel 2014, quando ancora era stata riconosciuta solamente dalla UEFA.