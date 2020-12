Giovane nuotatrice brasiliana muore a 14 anni per una ricaduta da Covid-19

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di una giovane nuotatrice brasiliana, Mariana Franklin Ferreira, morta alla tenera età di 14 anni per una ricaduta di Coronavirus. La ragazza aveva superato il Covid-19 un mese fa, ma nei giorni scorsi ha riaccusato alcuni sintomi ed è stata ricoverata in ospedale da cui però non è riuscita ad uscire. Durante una competizione sportiva, ha iniziato ad accusare sintomi come mal di testa e dolori muscolari e successivamente un forte mal di gola che ha spinto la madre a portarla in ospedale. E' subito stato chiaro che la sportiva aveva ripreso il Covid ed è stato necessario il ricoveroperla saturazione di ossigeno in caduta libera. Il Covid-19 ha successivamente colpito i polmoni e nonostante tutti gli sforzi dei medici, dopo due arresti cardiopolmonari, la ragazzina ha perso la vita lasciando sotto shock tutto il mondo sportivo brasiliano e mondiale.