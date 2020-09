Giovane romana si risveglia dal coma, anche dopo videomessaggio di Totti: "Ora ti aspettiamo"

vedi letture

Una storia dura, ma col lieto fine, da Roma: protagonista, in un certo senso, Francesco Totti. Il cui videomessaggio può essere stato tra i fattori che hanno aiutato Ilenia Matilli a uscire dal coma, in cui la giovanissima ragazza era caduta dal 19 dicembre 2019, a seguito di un brutto incidente automobilistico. Giovane promessa della Lazio femminile, ma tifosissima della Roma, i suoi genitori, come riporta il Corriere dello Sport, le hanno fatto ascoltare in questi mesi, tra le altre cose, anche un videomessaggio del Pupone, in cui la invitava a non mollare. Oggi, Ilenia è uscita dal coma, e i genitori mandano un messaggio proprio a Totti, questa volta per un incontro di persona: "Ti aspettiamo con ansia. La tua fantastica voce, unita all'amore di Ilenia per la Roma hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso contagioso".