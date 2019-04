Giovanni Cornacchini: "Bari, la società ha fatto la differenza"

A MC Sport, nel Live Show, ha parlato l’allenatore del Bari Giovanni Cornacchini. Ecco le sue parole:

Sul Bari

"Le difficoltà ci sono state, si sono dovuti affrontati ambienti difficili, abbiamo trovato campi in sintetico consumati e le difficoltà fuori casa ci sono state. Ma i ragazzi sono stati molto bravi. La società? Società importanti e serie come la nostra non se ne trovano molte. In giro di poco tempo ci hanno messo in condizione di lavorare in maniera serena. La società ha fatto la differenza, soprattutto in una piazza che è molto esigente come quella di Bari. Il pubblico ci è stato vicino, nonostante la categoria. Tutti davano per scontato che vincessimo ma non è stato così. E' stata dura".

Sul giocatore della stagione

"Tengo molto alla squadra, è il collettivo che ha fatto la differenza. Il merito è di tutti i ragazzi, che hanno mostrato grandi valori umani".

Sull’adattamento alla serie D di alcuni big

"Non è stato semplicissimo, i ragazzi inizialmente hanno trovato delle difficoltà. Nel giro di poco hanno capito la società e l’importanza e hanno cominciato a crederci. Questo era un altro tipo di calcio, meno tecnico e con più agonismo".