Giovanni Galli: "Voto zero a Gravina. Rimanderei tutto il calcio a settembre"

Giovanni Galli, ex portiere di Milan, Napoli e Fiorentina, ha parlato dei principali temi intorno alla ripresa del calcio italiano ai microfoni di Lady Radio: "Voto 0 alle iniziative prese in queste giorni. Mi sembra un accanimento nel voler terminare la stagione, ma senza valutare il quadro complessivo del calcio italiano. Gravina vuole salvare la Serie A perché gli porta voti, ma si rischia di far collassare la Serie C la Serie D. Ho parlato con un dirigente di Serie B, mi ha detto che non sanno nulla se non la volontà di finire il campionato. Io rimanderei tutto a settembre affinché ci sia un po’ più di credibilità per l’intero sistema. Anche perché poi, non è che i calciatori si preparano muscolarmente o a livello aerobico come dei maratoneti".

Che ne pensa della possibilità di annullare i criteri di territorialità per gli arbitri?

"Dobbiamo avere fiducia nelle professionalità di queste persone, e io ne ho. Ho conosciuto qualche arbitro e mi sono sempre imbattuto in persone estremamente serie e corrette. Possono esserci attriti tra di loro, tra chi è in campo o al VAR, e mi riferisco a Juventus-Fiorentina, ma io ho fiducia in loro".