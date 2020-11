Giudice Calabrò: “Speranze nulle per il ricorso della Roma, ecco perché”

Nel corso di Sportitaliamercato é intervenuto anche il Giudice Piero Calabrò, che ha commentato la decisione della Corte di respingere il ricorso della Roma rispetto a quanto accaduto nella gara contro l’Hellas Verona. Oggetto del contendere é stata la scelta del club giallorosso di far interrogare il dirigente Gombar che materialmente ha commesso l’errore di compilazione della lista, per far spiegare la sua buona fede. La risposta della Corte é stata sostanzialmente che l’ammissione stessa della colpa é sufficiente per rigettare il ricorso in questione. Queste le parole del giudice Calabrò che ha rincarato la dose: “Credo che le speranze della Roma siano praticamente nulle, in caso contrario chiunque potrebbe sbagliare e proclamare la propria buona fede. Chi non rispetta delle norme precise deve subire delle sanzioni. Quindi penso che le speranze della Roma siano quasi nulle”.