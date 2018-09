Giudice Sportivo: ammende per Fiorentina, Juve, Napoli, Samp e Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Lega Serie A, il Giudice Sportivo comunica di aver sanzionato Fiorentina, Juventus, Napoli, Sampdoria e Roma con alcune ammende. Questo il testo pubblicato:

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra".