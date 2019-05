© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo le tre giornate a Lucas Paquetà . Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per due giornate, dopo i cartellini rossi ricevuti, Mitchell Dijks del Bologna, Artur Ionita del Cagliari e Jordan Veretout della Fiorentina, che potranno dunque tornare in campo soltanto nell'ultimo turno di questa stagione.

Altre squalifiche - Un turno di stop anche a Juraj Kucka e Antonino Barillà del Parma, Omar Colley della Sampdoria, Nicola Sansone e Andrea Poli del Bologna, Federico Bernardeschi della Juventus, Marcelo Brozovic dell'Inter, Alejandro Gomez, Gianluca Mancini e Andrea Masiello dell'Atalanta, Tomas Rincon del Torino e Marco Sportiello del Frosinone.