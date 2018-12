© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Insigne e Koulibaly, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per due giornate anche il centrocampista dell'Empoli Rade Krunic. Stop per un turno invece per Rodrigo Bentancur, Vitor Hugo, Joachim Andersen, Marcelo Brozovic, Rodrigo De Paul, Giovanni Di Lorenzo, Gianmarco Ferrari e Gerson.