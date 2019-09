© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quattro gli squalificati per il prossimo turno di campionato di Serie A, come si apprende dal comunicato ufficiale diramato dal Giudice sportivo quest'oggi. Ben tre turni di stop per il numero 10 dell'Udinese Rodrigo De Paul "per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario". un turno di stop invece per Daniele Dessena del Brescia, Davide Calabria del Milan e Mariusz Stepinski dell'Hellas Verona, tutti espulsi nello scorso turno di campionato.