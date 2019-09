© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni in merito alle gare della 4^ giornata di Serie A. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni ai giocatori, sono due gli squalificati (entrambi per una giornata):

Marash Kumbulla (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Gianluca Mancini (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.