Solo uno squalificato per la terza giornata di Serie A in seguito alle gare disputato nell'ultimo weekend: si tratta di Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria espulso durante la sfida contro il Sassuolo. Nessun'altro provvedimento da parte del Giudice Sportivo, che ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti di Luca Pellegrini, "non evincendosi dal labiale l’appellativo ingiurioso che renderebbe l’espressione proferita di natura blasfema".