Concitato il post-gara di Cagliari-Juventus, anche negli studi di Sky Sport. Daniele Adani, ex difensore e ora apprezzato opinionista, ha avuto un botta e risposta con Tommaso Giulini, presidente del club sardo. Adani ha criticato aspramente i cori razzisti all'indirizzo di Moise Kean: "Abbiamo perso tutti, ci perdiamo sempre in queste ca***e! Non siamo in grado di dare insegnamenti a nessuno, al primo tentativo abbiamo fallito. Usciamo tutti sconfitti". Giulini, appena collegato con lo studio dell'emittente televisiva, ha detto: "Sentivo un po' di moralismi. Se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi, la reazione dello stadio sarebbe stata uguale. E' inutile fare ironia. Non possono essere strumentalizzate le varie situazioni. Allo stadio c'erano anche altri giornalisti, Di Marzio e non solo, e non hanno sentito nulla. Kean è un classe 2000 ma ha sbagliato ad esultare in quel modo. Se Bonucci avesse fatto le sceneggiate di Matuidi, sarebbe stato trattato allo stesso modo. C'è una deriva contro il Cagliari, che intanto ha sempre condannato episodi di razzismo". Adani ha poi risposto: "Io sono l'ultimo dei moralisti. Certe cose non me le tengo e le rimando indietro. Mi dai del moralista perché critico cento coglioni che fanno 'buu' a Matuidi e Kean? Sei tu che sei offensivo. Capisco che devi difendere la tua gente e la tua società, però non puoi darmi del moralista".