Giuntoli ricorda l'impresa col Carpi: "Emozione unica. Dopo 5 anni non ho realizzato del tutto"

L'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in una lunga intervista rilasciata al Resto del Carlino ha commentato la storica promozione del Carpi in Serie A arrivata cinque anni fa: “A me sembra l'altro ieri, ho ricevuto centinaia di messaggi con le foto di quella giornata e c'è ancora un po' di emozione a ripensare ad allora. È stata una storia incredibile. Dopo cinque anni non ho ancora realizzato completamente quanto riuscimmo a fare. È come quando vai a fare la spesa e nel sacchetto del pane trovi 15mila euro. - continua Guntoli – Castori? La verità è che noi volevamo tenere Pillon, ma avevamo una rosa adatta al contropiede con in mezzo solo Bianco che sapeva giocare la palla, gli altri erano tutti fisici e forti nell'uno contro uno. Gente istintiva che non andava bene con il gioco di Pillon e così scelsi Castori. Addio? Non potevo dire di no al Napoli e Bonacini fu eccezionale visto che non chiese nemmeno la penale prevista nel contratto. Subito ci rimase male, ma dopo capì tanto che fra noi è rimasto un rapporto di stima reciproca e amicizia”.