Giuseppe Rossi: "Sono pronto e impaziente di tornare in campo"

© foto di Giacomo Morini

Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina, Genoa e Parma, ha parlato al sito ufficiale del Manchester United per commentare i suoi allenamenti con i Red Devils: "E' stato un gesto bellissimo da parte di Solskjaer. Assolutamente da non dare per scontato e che ho apprezzato molto. Le cose stanno andando benissimo, mi hanno tutti accolto in modo affettuoso ed è un piacere essere qui. Sono pronto per tornare a giocare con continuità, lo sono già da un po'. Sfortunatamente sono 4-5 mesi che non ho squadra ma sono molto impaziente di tornare a giocare. Per ora non posso far altro che aspettare, vivere giorno dopo giorno e vedere cosa accade sperando che arrivi qualcosa di bello".