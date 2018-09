Giustizia sportiva tutta al TAR? Il governo pensa alla svolta epocale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La giustizia sportiva tutta nelle mani del TAR? La riforma epocale era vicinissima, lo scrive La Gazzetta dello Sport. In particolare, un articolo del decreto Salvini avrebbe previsto l'eliminazione dell'intera giustizia sportiva (sia a livello federale che CONI) per devolvere il contenzioso interamente al TAR Lazio (già oggi competente una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva). Una soluzione pensata dal sottosegretario Giorgetti, e accantonata dopo un confronto col CONI. Almeno al momento: il governo ha intenzione di intervenire e starebbe vagliando altre soluzioni ma meno drastiche (per esempio, assegnare al TAR soltanto questioni che potrebbero produrre gravi pregiudizi, come quelle relative all'ammissione dei campionati).