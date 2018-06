GL Rossi: “Inter, caccia alle plusvalenze”

Come i più sgamati avranno ormai capito il mercato dell’Inter anche quest’anno consta di due fasi relative a due diversi esercizi di bilancio: una prima fase fino al 30 giugno e una seconda fase dal 1 luglio in avanti, quella in cui varranno gli introiti Champions e con spese più libere.

Entro la prima fase però vanno recuperati, ad occhio e croce, una quarantina di milioni per sistemarsi col settlement agreement. Come l’anno scorso, Ausilio dovrà tentare di recuperare denaro fresco senza cedere i big, come Brozovic pagato, tra prestito e riscatto, 8 milioni dalla Dinamo Zagabria. Il suo contratto scadrà nel 2021 e di ammortamento resta pochino: qui si potrebbe arrivare ad una plusvalenza intorno ai 25 milioni. Altra plusvalenza importante potrebbe portarla pure Ivan Perisic pagato 19 milioni: un anno fa si riuscì ad evitare la sua cessione e quest’anno porterebbe a sua volta oltre 20 milioni in plusvalenza. Con i due croati, insomma, si risolverebbero i problemi. Ma i soldi si cercano in realtà altrove: in attesa di contabilizzare Kondogbia ed eventualmente un ‘miracolo’ per Joao Mario, Nagatomo definitivo al Galatasaray porterebbe 3 milioni, mentre Pinamonti che ha cambiato procuratore era già stato valutato a fine gennaio almeno 7 milioni e sarebbero di più senza diritto di riacquisto. Poi c’è Puscas, 10 gol quest’anno tra A e B: magari non è folle ipotizzare una cessione intorno ai 5 milioni. Poi c’è la pattuglia di Primavera e gente in giro per l’Europa di cui ci siamo quasi dimenticati per raggiungere l’obiettivo dell’anno scorso, ovvero racimolare la cifra richiesta senza privarsi di alcun big.