GL Rossi: “Rafinha prima di tutto”

Fonte: Gianluca Rossi.it

Tra le tante notizie vere e presunte di mercato che allieteranno o complicheranno, a seconda dei punti di vista, questa lunga estate, c’è un‘esigenza assoluta nel futuro dell’Inter: a questa squadra, tornata dopo sei anni in Champions, al di là degli acquisti certificati di DeVrj, Asamoah e Lautaro Martinez, rischia di mancare comunque un top player di respiro europeo o perlomeno qualcosa che vi assomigli. Ecco perché la vera ‘mission’ dev’essere quella di trattenere almeno per un’altra stagione Rafinha, contando anche su una certa apertura, tutto sommato sorprendente del Barcellona. Ora tocca a Piero Ausilio, al di là delle plusvalenze da realizzare entro giugno, trovare al formula migliore perché Rafinha resti nerazzurro. Che sia un rinnovo del prestito o altro, al buon cuore di Zhang Jindong, la permanenza di Rafinha per certi versi è più importante di quella Cancelo perché può far battere più velocemente il cuore della squadra. Quindi se davvero bisogna scegliere dove mettere la fiche più importante sul tavolo del mercato la si metta su Rafinha.