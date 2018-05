GL Rossi: “Tutto gira attorno a Icardi”

Fonte: Gianlucarossi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque anni di Inter, ma il primo non sempre da titolare con due classifiche cannonieri vinte per un totale di 107 gol in 182 gare prima di vedere la Champions nerazzurro, ammesso che Icardi la Coppa più bella la giochi con l’Inter. Già perché il mercato dell’Inter, che dovrà essere anche numericamente ben più importante, proprio per la conquista della Champions, di tutti quelli recenti gira sempre e comunque attorno a lui. Al di là di chi è già arrivato Asamoah, Lautaro Martinez e De Vrij e di chi credibilmente potrebbe pure arrivare Ilicic, Barella e Verdi il fiume di denaro più importante, anche per valutare il riscatto di almeno uno tra Rafinha e Cancelo, al momento gira proprio attorno a Maurito, non convocato per i Mondiali di Russia con l’Argentina, cosa che al tifoso interista, detto tra noi, interessa pure poco, Anzi se alla fine Icardi dovesse restare vorrebbe dire averlo in spolvero già d’estate e intanto Wanda ha già acceso i riflettori: “Mio marito è cercato dalle tre migliori squadre del mondo – ha appena dichiarato – o si rinnova con l’Inter o andremo via!” Tutto come prima, più di prima insomma, con Mauro che batte cassa e l’Inter che non ha ancora deciso fin dove accontentarlo. NE sentiremo di ogni, per due mesi a parole ci sarà da divertirsi, poi però per divertirsi sul serio ci vuole il grano, quello vero.