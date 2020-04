Gli USA al tempo del Coronavirus: rischio bancarotta per servizio postale e metro di New York

La metro di New York, il servizio postale nazionale e l’iconica Macy’s: sono solo alcune delle illustri vittime USA del Coronavirus sull’orlo della bancarotta. Macy’s, in partiocolare, ha praticamente mandato a casa l’intero staff, circa 130.000 dipendenti. Sebbene tutti i brand abbiano cercato di orientare il business sulle vendite via web, difficilmente riusciranno a compensare le perdite dei negozi. "Anche se le nostre attività digitali restano attive, abbiamo perso buona parte del giro d’affari con i negozi chiusi", ha fatto sapere Macy’s che sta “valutando diverse opzioni” per rafforzare la sua struttura di capitale.