Gli USA chiedono il rinvio di Tokyo2020: "E' chiaro a tutti che sia la cosa migliore"

Il Comitato Olimpico degli Stati Uniti ha diramato nella notte un comunicato in cui viene chiesto al Comitato Olimpico Internazionale di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus: "Siamo grati a tutti i nostri atleti per aver condiviso il nostro impegno contro il Covid-19. La nostra promessa è quella di mettere sempre gli atleti al primo posto. La nostra conclusione è che viste le preoccupazioni per la salute di tutti gli atleti, le interruzioni degli allenamenti e l'impossibilità di portare a termine le qualificazioni, è chiaro più che mai che il rinvio sia la possibilità più convincente e incoraggiamo il CIO a prendere tutte le misure necessarie per far sì che i Giochi possano essere disputati in sicurezza. Attendiamo la risposta del Comitato pronti a lavorare come Team USA in piena collaborazione con la comunità globale".