© foto di Antonio Vitiello

Ai 'Globe Soccer Awards' a Dubai, l'ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan Ronaldo ha conquistato il premio alla carriera. Queste le parole dell'ex calciatore brasiliano, ora presidente del Valladolid: "Vorrei ringraziare tutti per il premio e tutti i club per cui ho giocato. E forza Inter, visto che c'è qui il presidente (Infantino, ndr). Noi abbiamo una grande responsabilità come giocatori, la gente ci ama e ama quello che facciamo. Io ero un bambino felice che giocava a calcio e spero che i giovani possano continuare questa storia", le sue parole.