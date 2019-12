© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Liverpool Alisson è il miglior portiere dell'anno. "Grazie a tutti per questo premio. Lo rivinco per la seconda volta ed è un grande orgoglio per me. Col Liverpool dobbiamo andare avanti così, vogliamo vincere la Premier e difendere il titolo in Champions. Ci crediamo e stiamo lavorando sodo per raggiungere il nostro obiettivo", le parole dell'ex Roma in collegamento video da Liverpool durante la cerimonia del Globe Soccer Awards.