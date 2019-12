Benfica e Ajax, rappresentate a Dubai da Manuel Rui Costa ed Edwin van der Sar, vengono insignite del premio dedicato alla miglior Academy del 2019 grazie ai tanti talenti lanciati in prima squadra anche in quest'ultimo anno.

🏆🇳🇱 AFC AJAX and 🏆🇵🇹 SL BENFICA presented with BEST ACADEMY OF THE YEAR Award by Riccardo Codognola from Lavazza@SLBenfica @AFCAjax @Lavazza #slb #benfica #ajax #globesoccer #LavazzaME pic.twitter.com/stzSr15MiM

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019