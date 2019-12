Il laterale del Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, ha vinto il premio come miglior giovane calciatore arabo del 2019. Marocchino, classe 1998, Achraf appartiene al Real Madrid, dove tornerà con ogni probabilità a fine stagione.

🇲🇦ACHRAF HAKIMI presented with BEST YOUNG ARAB PLAYER OF THE YEAR Award by Moto GP World Champion Jorge Lorenzo#hakimi #bvb #dortmund #morocco @AchrafHakimi #globesoccer @DubaiSC @lorenzo99 pic.twitter.com/ePW0t76sJx

