Il Liverpool, campione d'Europa e campione del mondo, è il miglior club del 2019. La squadra inglese infatti ha vinto il premio di miglior club dell'anno alla cerimonia dei Globe Soccer Awards che si svolgendo a Dubai.

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Congratulations to LIVERPOOL FC , the winner of the BEST CLUB OF THE YEAR Award#liverpool #globesoccer #YNWA #LFC @LFC pic.twitter.com/2eylBSVY0x

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019