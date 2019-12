Lucy Bronze, difensore della Nazionale inglese e dell'Olympique Lione femminile, è la miglior calciatrice del 2019. La classe '91 nella passata stagione ha fatto d'altronde scorta di titoli con un campionato, una Coppa di Francia, una Supercoppa di Francia e una Champions League.

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Congratulations to LUCY BRONZE - BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR #LucyBronze #lionesses #women #womeninfootball @LucyBronze @DubaiSC pic.twitter.com/zqjcqodnhH

