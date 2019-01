Da Dubai, dove è in corso l'evento 'Globe Soccer Awards', a vincere il titolo di agente dell'anno è Jorge Mendes. Al momento di ritirare il premio, l'agente di Cristiano Ronaldo ha detto: "E' un onore essere qui di nuovo, voglio ringraziare tutti quelli che lavorano con me, i miei manager e i miei giocatori e anche la mia famiglia". A premiare Mendes è stato lo stesso CR7.

🇵🇹 Jorge Mendes presented with ⁣✨Best Agent Of The Year✨ Award by Cristiano Ronaldo 🏆⁣⁣⁣⁣⁣

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 3 gennaio 2019