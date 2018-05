Gnocchi: "L'addio di Totti mi ha commosso, quello di Buffon no"

© foto di Alberto Mariani

“L’addio di Buffon non mi ha comunicato emozione. L’addio di Totti mi ha commosso. Quello di Buffon, sinceramente, no. Forse perché Francesco ha incarnato un altro modo di intendere il calcio, privilegiando alcune cose, come l’amore per questo sport e per un’unica squadra. Questo me lo ha fatto sentire più vicino. Le carriere dei due, per certi versi, sono state simili. Ma, mentre Totti ha scelto l’essere in campo, Buffon ha scelto il vincere. Totti ha fatto delle cose che gli altri nemmeno immaginavano. Insomma, in Totti ritrovo il campione di tutti, in Buffon no”. Questo il pensiero espresso dal comico Gene Gnocchi a Centro Suono Sport.