Gobbi: "Pioli ha fatto un lavoro straordinario, Kessie simbolo di questo Milan"

Massimo Gobbi, opinionista di DAZN, ha commentato il lavoro di Stefano Pioli e la conseguente crescita del Milan: "Ha fatto un lavoro straordinario, contro il Genoa, prima del lockdown, la squadra non si muoveva come adesso, si cercavano più i singoli. Ora tutti sanno quello che devono fare, in fase offensiva ma anche in fase difensiva. Kessie è il simbolo di questo momento, un giocatore a volte un po' disordinato, adesso lì davanti alla difesa fa schermo, imposta, si inserisce... Una squadra totalmente rinata".