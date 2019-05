© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una conferenza stampa toccante ed emozionante, quella di Diego Godin. Il difensore dell'Atletico Madrid ha comunicato la sua decisione di lasciare il club spagnolo nella prossima stagione per provare una nuova esperienza, che molto probabilmente sarà in Italia, con la maglia dell'Inter.

Il pianto di Grizou - Le parole dell'uruguaiano hanno commosso i compagni di squadra presenti in sala stampa, in particolare l'amico Antoine Griezmann. L'attaccante francese, molto legato al centrale, non è riuscito a trattenere le lacrime. Era stato proprio il rapporto instaurato con Godin e Gimenez a trattenere il campione del Mondo a Madrid e a portarlo a rifiutare l'offerta del Barcellona nell'estate scorsa. Anche Simeone è stato inquadrato più volte con gli occhi lucidi.