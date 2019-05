© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano dell'Atletico Madrid Diego Godin, nel giorno del suo grande addio ai colchoneros, è tornato anche sulla maxi-offerta del Manchester City rifiutata la scorsa estate: "Ho scelto di restare in quel momento, è stata una mia decisione e oggi non me ne pento. Rispetto alla scorsa estate non è cambiato niente, l'Atletico Madrid ha sempre avuto la mia priorità. Ho cercato di restare in questo club, ci siamo incontrati tante volte in questi mesi, ma chiaramente non abbiamo trovato un accordo per proseguire insieme. Mi sarebbe piaciuto giocare qui fino a 40 anni, ma non è stato possibile", le sue parole in conferenza stampa.