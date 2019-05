© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin ringrazia l'Atletico Madrid anche sui social. Dopo la commovente conferenza stampa al Wanda Metropolitano, lo storico capitano dei colchoneros ha voluto infatti mandare un messaggio di ringraziamento al mondo biancorosso anche su Twitter con un emozionante video che lo ritrae insieme ad alcuni tifosi. Queste le sue parole: "Mi sarebbe piaciuto riunire tutti coloro che ogni giorno, in ogni partita, mi hanno aiutato a migliorare, ad amare e capire l'amore per l'Atletico Madrid. Devo dirvi una cosa: grazie di tutto. Questi sono i miei ultimi giorni con la maglia dei colchoneros, nei prossimi anni non indosserò più questi colori. Me ne vado con la testa altissima, ho dato tutto col corpo e con l'anima per i biancorossi. Oggi me ne vado con la consapevolezza di essere un calciatore e una persona migliore di quando sono arrivato. Dicono che i giocatori passano e ciò che rimane sono i tifosi, ma con voi resta un pezzo grosso del mio cuore che mai vi dimenticherà. Il mio miglior trofeo è andarmene con l'affetto e il rispetto di tutti voi".