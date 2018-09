Gol di Chiesa o autogol di Skriniar? La spiegazione della Lega Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol di Federico Chiesa o autogol di Milan Skriniar? La Lega Serie A ha optato per la seconda soluzione, relativamente al momentaneo 1-1 di Inter-Fiorentina ieri sera. Intervistato da gazzetta.it, il capo ufficio stampa di via Rosellini Tiziano Mauri ha spiegato i criteri della scelta: "Non tutti sanno che l'arbitro, quando scrive sul proprio taccuino un gol, annota solo il minuto, non l'autore. Questa attività sarebbe per lui difficile da svolgere, non sempre si trova nella giusta posizione per capire chi ha deviato in una mischia, per cui tale compito è affidato all'ente organizzatore della competizione, nel caso del campionato alla Lega Serie A.

L'ho rivisto credo venti volte prima di decidere. Il difensore nerazzurro alza la gamba per respingere il pallone calciato da Chiesa, per cui si tratta di un rinvio non riuscito. È stata decisiva l'immagine che mi hanno mostrato al rallentatore dalla camera retro-porta, la main non chiariva la dinamica. La Uefa ha dettato la linea per questo tipo di azioni, quando tolse il gol a Sergio Ramos in Napoli-Real Madrid di due anni fa".