Golden Boy, tutte le preferenze. Joao Felix al top per 25 testate su 40

© foto di Dimitri Conti

Dalle colonne di Tuttosport oggi in edicola arriva il dettaglio dei voti che hanno determinato l'assegnazione del Golden Boy 2019 a Joao Felix. Questo il sunto delle preferenze (segnalata solo la prima posizione) testata per testata suddivise per nazioni:

ITALIA

Tuttosport: Joao Felix (Atletico Madrid)

Corriere dello Sport: Joao Felix (Atletico Madrid)

La Gazzetta dello Sport: Sancho (Borussia Dortmund)

RaiSport: Donnarumma (Milan)

SportMediaset: Sancho (Borussia Dortmund)

SkySport: Joao Felix (Atletico Madrid)

DAZN: Joao Felix (Atletico Madrid)

La7: Joao Felix (Atletico Madrid)

INGHILTERRA

Daily Mail: Sancho (Borussia Dortmund)

Daily Mirror: De Ligt (Juventus)

Daily Telegraph: Sancho (Borussia Dortmund)

The Sun: Joao Felix (Atletico Madrid)

The Times: De Ligt (Juventus)

GERMANIA

Bild: Joao Felix (Atletico Madrid)

Kicker: Joao Felix (Atletico Madrid)

Suddeusche Zeitung: Havertz (Bayer Leverkusen)

SPAGNA

AS: Rodrygo (Valencia)

Marca: Joao Felix (Atletico Madrid)

Mundo Deportivo: Havertz (Bayer Leverkusen)

Sport: Joao Felix (Atletico Madrid)

FRANCIA

France Football: Joao Felix (Atletico Madrid)

L'Equipe: Sancho (Borussia Dortmund)

Le Parisien: Joao Felix (Atletico Madrid)

PORTOGALLO

A Bola: Joao Felix (Atletico Madrid)

O Jogo: Malen (PSV)

Record: Joao Felix (Atletico Madrid)

BELGIO

Het Laatste Nieuws: Joao Felix (Atletico Madrid)

CROAZIA

Jutarnij List: Joao Felix (Atletico Madrid)

GRECIA

SportDay: Joao Felix (Atletico Madrid)

OLANDA

De Telegraaf: Malen (PSV)

POLONIA

Gazeta Wyborcza: Sancho (Borussia Dortmund)

REPUBBLICA CECA

Ruik Football: Joao Felix (Atletico Madrid)

ROMANIA

Gazeta Sporturilor: Joao Felix (Atletico Madrid)

RUSSIA

Sport-Express: Joao Felix (Atletico Madrid)

SERBIA

Sportskizurnal: Joao Felix (Atletico Madrid)

SVEZIA

Aftonbladet: Joao Felix (Atletico Madrid)

SVIZZERA

Blick: Joao Felix (Atletico Madrid)

TURCHIA

Fanatik: Joao Felix (Atletico Madrid)

UCRAINA

Footballua: Lunin (Real Valladolid)