Goleada Italia, 57 anni fa l'ultima vittoria con sei gol di scarto

L'Italia fa sei gol nella serata di Parma contro il Liechtenstein. 6-0 il risultato finale che non rappresenta la vittoria più larga nella storia degli azzurri, ma comunque è una delle migliori di sempre. Secondo i dati Opta, l'Italia ha vinto con uno scarto di almeno sei gol in una partita ufficiale per la prima volta da dicembre 1962, all'epoca si trattava di una gara contro la Turchia (6-0) sotto la guida di Edmondo Fabbri e valida per le qualificazioni dell'Europeo successivo. Come stasera al Tardini, con Roberto Mancini che può essere soddisfatto per la prestazione dei suoi.