Goleada Sassuolo col Ciliverghe: finisce 10-1, doppiette di Kolaj e Berardi

Seconda amichevole nel gironi 24 ore per il Sassuolo che ha battuto per 10-1 il Ciliverghe, formazione bresciana che milita nel campionato di Serie D. De Zerbi ha mandato in campo la formazione che ha concluso l'amichevole di ieri con il Sudtirol, ad eccezione del portiere: 4-3-3 con Pegolo in porta; Lirola, Gravillon, Peluso, Adjapong in difesa; Traore, Obiang, Mazzitelli a centrocampo; Brignola, Pierini, Kolaj in attacco. Gara senza storie con il Sassuolo che ha trovato il vantaggio dopo 5 minuti: calcio di rigore concesso per un fallo di mani e trasformato da Kolaj. L'albanese ha trovato il raddoppio dopo pochi minuti con un bel destro dal limite. Tris al 30' con cross rasoterra di Lirola (secondo consecutivo, dopo quello di ieri) e tap-in di Adjapong. Prima della girandola di sostituzioni al 15' del secondo tempo, Traore ha portato a 4 le marcature degli emiliani. Caputo, appena entrato in campo, ha trovato il 5-0. Poi a segno Boga, Ferrari, Berardi. Gol della bandiera per il Ciliverghe al 33', ad opera di Pasotti. Infine il 9-1 di Locatelli e il gran mancino all'incrocio di Berardi che chiude la sfida sul 10-1.

IL TABELLINO

MARCATORI: 5' pt rig., 18' pt Kolaj, 30' pt Adjapong, 15' st Traore, 18' st Caputo, 22' st Boga, 28' st Ferrari, 29' st, 41' st Berardi, 38' st Locatelli (S); 33' st Pasotti (C)

SASSUOLO PRIMO TEMPO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Gravillon, Peluso, Adjapong; Traoré, Obiang, Mazzitelli; Brignola, Pierini, Kolaj. All.: De Zerbi.

SASSUOLO SECONDO TEMPO (4-3-3): (dal 15'): Turati; Toljan, Gravillon, Ferrari, (dall'11') Rogerio; Duncan, Ghion, Locatelli, Berardi, Caputo, Boga. A disposizione: Magnanelli, Marlon

CILIVERGHE (4-3-1-2): Valtorta (1' st Cominelli, 21' st Serdoz); Licini (14' st Manu-Aning), Sanni, Minelli (1' st Scalvini), Dagani (1' st Panelli); Mozzanica (1' st Sola), Vignali (1' st Faccioli), Franzoni (21' st Coulibaly); Pasotti (1' st Miglio); Confalonieri (21' st Pasotti), De Angelis (1' st Berta). All.: Carobbio

