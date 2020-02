Una sbracciata di Francesco Totti ed è rissa sfiorata alla Lega di calcio a 8. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in una partita tra la sua Totti Sporting Club e il Frosinone, il Pupone ha allargato troppo il braccio finendo per colpire il capitano avversario, Iannuccillo. Un taglio al volto per quest'ultimo e le scuse immediate di Totti, non sufficienti però a sedare immediatamente gli animi: contatto sfiorato tra alcuni componenti delle panchine, arrivati quasi alle mani ma divisi da altri partecipanti e da membri dello staff del circolo Longarina. La partita è poi continuata fino alla fine senza ulteriori polemiche.