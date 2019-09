Gori su Dalbert: "Idioti chi ha rivolto insulti razzisti. Vergognatevi"

© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è tornato sui fatti di Atalanta-Fiorentina, in particolare sul caso Dalbert che ha portato l'interruzione, per tre minuti, della partita. "Idioti: non posso definire in altro modo i pochi tifosi atalantini che durante la partita con la Fiorentina hanno rivolto insulti razzisti al giocatore Dalbert, provocando la temporanea sospensione dell’incontro. Sono pochi ma grandissimo è il danno che provocano all’immagine del tifo nerazzurro, perché infangano un pubblico che da sempre si caratterizza per sportività e rispetto dei valori di uguaglianza. Non è Parma che ne risulta “sporcata”, come ha sostenuto il sindaco Federico Pizzarotti: Parma ci ha accolti con cordialità e i suoi valori non sono in discussione; il vero sfregio, per colpa di un pugno di cretini, lo subiscono l’Atalanta e i suoi tantissimi tifosi, e in qualche modo tutta Bergamo. Siamo noi quindi i primi a dire “vergognatevi!” ai protagonisti dell’episodio di domenica, mentre rinnoviamo l’impegno a combattere ogni forma di razzismo".